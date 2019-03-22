فاران يشعر بالتشبع ويرغب في الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن المدافع الفرنسي رافايل فاران قرر الرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فاران يرغب في الرحيل عن النادي الملكي من أجل البحث عن دوافع وتحديات جديدة، كما أشارت إلى أن النجم الفرنسي ضاق ذرعا بالانتقادات التي توجه إليه دائما.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فاران أبلغ زملاؤه في ريال مدريد أنه يحتاج إلى فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير بروية أكبر في قرار رحيله عن النادي، ولكنه أوضح في الوقت نفسه أن قرار الانتقال إلى ناد آخر هو الأقرب.

وأشارت "ماركا" إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في استمرار فاران مع الفريق، حيث كان هو من طالب بالتعاقد معه وراهن عليه كثيرا رغم الانتقادات التي كان يتلقاها في هذا الشأن.

وانضم فاران لريال مدريد في موسم 2011-2012، ودخل في صراع كبير مع المدافع البرتغالي بيبي من أجل حجز مكان له ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، ولكنه أصبح في الأعوام القليلة الماضية المدافع الأبرز في الخط الخلفي لريال مدريد بجانب المخضرم سيرخيو راموس.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد فاران مع ريال مدريد 500 مليون يورو، الأمر الذي يحتم على المدافع الفرنسي ضرورة التوصل لاتفاق ودي مع إدارة النادي من أجل الحصول على الضوء الأخضر للرحيل.