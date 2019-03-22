كيروش يحقق فوزه الأول مع كولومبيا على حساب اليابان

سجل رادامل فالكاو الهداف التاريخي لمنتخب كولومبيا لكرة القدم هدفا من علامة الجزاء خلال الفوز 1-صفر على اليابان يوم الجمعة ليحقق المدرب كارلوس كيروش الانتصار في أول مباراة له.

وأحرز فالكاو هدفه رقم 33 مع منتخب بلاده من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد ضد تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 64 بالمباراة التي أقيمت في يوكوهاما.

وأشبع الفوز رغبة كولومبيا في الثأر من الهزيمة أمام اليابان في كأس العالم العام الماضي، ومنح كيروش مدرب إيران السابق انطلاقة مثالية في مهمته الجديدة.



وستلتقي كولومبيا مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، أما اليابان التي ستشارك في كأس كوبا أميركا هذا العام ببطاقة دعوة، فتلعب ضد بوليفيا.