مسؤولون إيطاليون يدرسون لعب مباراة دورية في الصين

قال مصدر مقرب لرويترز يوم الجمعة، إن مسؤولي كرة القدم الإيطالية قد يناقشون إقامة مباراة في دوري الدرجة الأولى المحلي في الصين عندما يجتمعون مع مسؤولين من البلد الآسيوي يوم الأحد.

وأضاف مصدر قريب من الاتحاد الإيطالي، أن مسؤولين من الاتحاد ورابطة الدوري سيجتمعون في إيطاليا مع مسؤولين بينهم شين هايشونغ رئيس مجموعة الصين الإعلامية.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع توقيع خطاب نوايا بشأن التعاون المستقبلي بين الطرفين بما في ذلك إمداد المجموعة الإعلامية الصينية بالمحتوى متعدد الوسائط والكرة الصينية بالخبرة.

وأضاف مصدر آخر أنه من المحتمل مناقشة إمكانية إقامة مباراة في دوري الدرجة الأولى في الصين، ولم يرد الاتحاد أو الرابطة على الفور على طلبات رسمية للتعليق.

ومثل هذه الخطوة بحاجة لموافقة الاتحادين الآسيوي والأوروبي للعبة وكذلك الاتحاد الدولي "فيفا".

وسبق أن لعبت أندية إيطالية في الصين في مباراة كأس السوبر، إنتر ميلان ولاتسيو في 2009، ميلان وإنتر في 2011، يوفنتوس ونابولي في 2012، ويوفنتوس ولاتسيو في 2015.