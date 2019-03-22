هازارد يقود بلجيكا لعبور روسيا بثلاثية

بدأ منتخب بلجيكا مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - 1 على ضيفه منتخب روسيا يوم الخميس في الجولة الأولى بالمجموعة التاسعة للتصفيات.

وعلى ملعب الملك بودوان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بادر يوري تيليمانس بالتسجيل لبلجيكا في الدقيقة 14، مسجلا باكورة أهدافه في مبارياته الدولية، لكن فرحة أصحاب الأرض بالتقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز دينيس تشيريشيف هدف التعادل لروسيا في الدقيقة 16، مستغلا هفوة ساذجة من تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا.

وأعاد إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، التقدم لبلجيكا من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

وأنهى المنتخب الروسي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه أليكسندر غولوفين في الدقيقة 90، لحصوله على الإنذار الثاني. وحصد منتخب بلجيكا، الذي يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، فيما ظل المنتخب الروسي بلا نقاط.