هولندا تستدعي هاتيبور بدلاً من المُصاب تيتي

تم ضم هانز هاتيبور مدافع أتالانتا إلى تشكيلة هولندا لخوض مباراة ألمانيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الأحد بدلا من كيني تيتي الذي لعب لمدة 20 ثانية فقط أمام روسيا البيضاء يوم الخميس قبل أن يتعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتم اختيار هاتيبور على حساب داريل يانمات لاعب واتفورد ليحل بديلا للاعب أولمبيك ليون في التشكيلة. ومع ذلك، من المحتمل بشكل كبير أن يكون دينزل ديمفريس الاختيار الأول في مركز الظهير الأيمن أمام ألمانيا في ملعب أمستردام أرينا يوم الأحد.

وبدأ ديمفريس مباراة يوم الخميس حيث استهلت هولندا مشوارها في المجموعة الثالثة للتصفيات بالفوز 4 - صفر على روسيا البيضاء في روتردام.

وتم استبدال ديمفريس عقب 68 دقيقة وهو آخر التغييرات التي أجراها المدرب رونالد كومان في المباراة لكن البديل تيتي أصيب في أول انطلاقة له وخرج وهو يعاني فيما يبدو من شد في عضلات الفخذ الخلفية. واضطرت هولندا لخوض آخر 20 دقيقة من اللقاء بعشرة لاعبين.