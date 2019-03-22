هولندا تقسو على بيلاروسيا برباعية في تصفيات كأس أوروبا

فاز منتخب هولندا على ضيفه منتخب بيلاروس 4 - صفر يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، يورو 2020، والتي شهدت فوز أيرلندا الشمالية على ضيفتها إستونيا 2 - صفر .

وتمكن المنتخب الهولندي من تحقيق أول ثلاث نقاط له في المجموعة للتصفيات، ليحصل على قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه منتخب ألمانيا يوم الأحد القادم في الجولة الثانية بالمجموعة.

وافتتح ممفيس ديباي التسجيل لهولندا مبكرا بعد مرور 51 ثانية فقط على انطلاق المباراة، قبل أن يضيف جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وواصل ديباي تألقه في اللقاء، بعدما عاد لهز الشباك، مسجلا الهدف الثالث لهولندا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع لزميله فيرجيل فان دايك الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وعلى ملعب ويندسور بارك في بلفاست، فاز منتخب أيرلندا الشمالية على نظيره الإستوني 2 - صفر. وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق نيل ماك جين وستيفين دايفز في الدقيقتين 56 و75 من ركلة جزاء.