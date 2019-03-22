"باتمان" يتسبب بأزمة بين نادٍ إسباني وشركة أميركية

انطلقت هذا الأسبوع احتفالات نادي فالنسيا الإسباني بالذكرى المئوية لتأسيسه لكن إشكالية تلاحق بظلالها أفراح النادي ومشجعيه والسبب يعود للرجل الوطواط أو "باتمان" كما يعرف باللغة الإنجليزية.

وتمتلك شركة دي سي كوميكس حقوق باتمان كمسمى وتصميم منذ أن ظهر لأول مرة في مجلة للرسوم الكرتونية في شهر مارس من عام 1939، أي بعد 20 عاما من تأسيس النادي الإسباني في مارس 1919.

ويشير أبناء فالنسيا إلى أن الخفاش هو رمز لمدينتهم 700 سنة والشركة الأميركية ترد بأن الإشكالية ليست الخفاش بل طريقة التصميم. والمفاوضات متواصلة بين النادي ودي سي كوميكس التي لن تترك رمزا يجعلها تكسب سنويا ما لا يقل عن نصف مليار دولار من مبيعات تجارية كلها مرتبطة بباتمان، والقضية قد تصل إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لإصدار قرار في هذا النزاع إن لم يتم التوصل لحل وسط بين الطرفين.

وسبق للنادي والشركة أن اشتبكا حول الخفاش في عام 2014، وآنذاك تم إبرام هدنة تجارية بين الطرفين يبدو أنها تحولت إلى حرب جديدة بين الخفاش وباتمان، ولكن هذه المرة ليس في قصة كرتونية أو فيلم سينمائي أو حتى هجوم ودفاع مباراة كروية، بل مجادلات قانونية وخبراء في العلامات التجارية.