أودوي: لم أصدق مشاركتي الأولى بقميص منتخب إنجلترا

لا يصدق كالوم هودسون-أودوي جناح تشيلسي نفسه بعد مشاركته الأولى مع منتخب إنجلترا الأول كبديل في انتصار ساحق 5 - صفر على جمهورية التشيك في ويمبلي يوم الجمعة ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وكان هودسون-أودوي البالغ من العمر 18 عاما في طريقه للانضمام إلى منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في بريستول عندما أبلغه المسؤولون أنه حصل على أول استدعاء للمنتخب الأول بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت بعد انسحاب أربعة لاعبين بسبب الإصابة.

ونزل هودسون-أودوي بدلا من رحيم سترلينغ صاحب الثلاثية قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة ليصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة في مباراة رسمية مع منتخب إنجلترا الأول وعمره 18 عاما و135 يوما.

وأبلغ هودسون-أودوي شبكة سكاي سبورتس "لم أصدق نفسي عندما طلبوا مني الاستعداد للنزول. لم أصدق أن الأمر حقيقي. نظرت إلى الجماهير وبدا الجميع في حالة سعادة. لم أكن أدري ما الذي يجب أن أفعله. أشكر الجميع على مساندتي لتحقيق حلمي".

وكانت هذه المرة الأولى في أكثر من 130 عاما التي تشرك فيها إنجلترا لاعبين اثنين في 18 من عمرهما أو أقل حيث لعب جيدون سانشو أيضا أساسيا.

وسدد هودسون-أودوي كرة أنقذها ييري بافلينكا حارس التشيك قبل ان يسجل توماس كالاس مدافع التشيك هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84. وأضاف أودوي "السعادة لا تسعني بالحصول على فرصة للعب على أرضنا وأمام هذه الجماهير. أتمنى أن أحصل على المزيد من هذه الفرص".

وستكون مباراة إنجلترا المقبلة في المجموعة الأولى خارج الديار أمام الجبل الأسود يوم الاثنين.