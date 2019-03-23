الاتحاد الألباني يقيل الإيطالي بانوتشي من منصبه

أقال الاتحاد الألباني لكرة القدم مدربه الإيطالي كريستيان بانوتشي بعد الخسارة أمام ضيفه التركي صفر-2، الجمعة في الجولة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2020.



وأعلن الاتحاد السبت في بيان: نشكر بانوتشي على العمل المنجز ونتمنى له النجاح في باقي مسيرته. وتولى المدافع السابق البالغ 45 عاما مهمته في يوليو 2017 خلفا لمواطنه جاني دي بيازي الذي أوصل ألبانيا إلى نهائيات كأس أوروبا 2016 للمرة الأولى في تاريخها.

وأبعد بانوتشي حارس لاتسيو الإيطالي توماس ستراكوشا (24 عاما) عن مباراتين لألبانيا بعد غيابه عن رحلة جوية بسبب ازدحام مروري، ما أثار غضب المتابعين.

وأعلن الاتحاد أن المدرب المساعد إرفين بولكو والفني في الاتحاد سليمان ميما سيقودان المنتخب في مواجهة أندورا، الاثنين، ضمن المجموعة التي تضم فرنسا بطلة العالم.