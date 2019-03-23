الإصابة تبعد رامسي عن مواجهة سلوفاكيا وتعيده إلى أرسنال

قال رايان غيغز مدرب ويلز يوم السبت، إن لاعب الوسط آرون رامسي سيغيب عن مواجهة سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الأحد لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما عن مواجهة ترينيداد وتوباغو الودية يوم الأربعاء الماضي، وكان يتوقع عودته في المباراة المقررة في كارديف ضمن المجموعة الخامسة لكنه انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني وعاد إلى ناديه أرسنال للعلاج.

وقال غيغز للصحافيين "عاد آرون إلى أرسنال ولن يلعب غدا. لم يتعاف في الوقت المناسب من الإصابة. إنها ضربة للفريق، لدينا خطة بديلة عملنا عليها خلال الأسبوع. كان في حالة جيدة لكن غيابه سيمنح لاعبا آخر فرصة".

ويغيب عن ويلز بالفعل إيثان أمبادو المصاب في الظهر وسام فوكس المصاب في أعلى الفخذ وتوم لورانس المصاب في الكاحل.

وسينضم رامسي، الذي ينتهي عقده مع أرسنال هذا العام، إلى يوفنتوس بطل إيطاليا الموسم المقبل بعد أن وقع معه عقدا لأربع سنوات في فبراير الماضي.