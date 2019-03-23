الإصابة تحرم ميسي من لعب مباراة المغرب

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم السبت أن النجم الكبير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني سيغيب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني خلال المباراة الودية المقررة أمام نظيره المغربي يوم الثلاثاء المقبل بسبب الإصابة التي تعرض لها أعلى الفخذ.



وأوضح الاتحاد الأرجنتيني ، في تغريدة على "تويتر" أن ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني الودية التي فاز فيها على نظيره الفنزويلي 3 - 1 وديا مساء الجمعة في مدريد وأنه سيغيب عن صفوف الفريق في وديته التالية أمام المنتخب المغربي في طنجة.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة ستعدد مشاركة ميسي في المواجهة المرتقبة لبرشلونة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الأمس هي الأولى لميسي مع المنتخب الأرجنتيني منذ خروج الفريق صفر اليدين من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ولكن ميسي لم ينقذ فريقه من الهزيمة في هذه المباراة الودية التي تأتي ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل في يونيو المقبل.