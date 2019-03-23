البرتغال تتعادل مع أوكرانيا في تصفيات "يورو2020"

المصدر: لشبونة - د ب أ

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي لكرة القدم مع ضيفه الأوكراني يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والتي شهدت فوز منتخب لوكسمبورغ على ليتوانيا 2 - 1.

وفشل منتخبا البرتغال وأوكرانيا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة، وفي المباراة الثانية، قلب منتخب لوكسمبرغ تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب ليتوانيا إلى فوز 2 - 1.

وتقدم منتخب ليتوانيا بهدف سجله فايودور سيرناويش في الدقيقة 14 وتعادل ليوناردو مارتينس لمنتخب لوكسمبرغ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول وأضاف جيرسون رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وحصد لوكسمبورغ أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل صدارة الترتيب، وظل منتخب ليتوانيا بلا نقاط في قاع الترتيب، فيما تقاسم منتخبا البرتغال وأوكرانيا المركز الثاني بنقطة واحدة.