الكاميرون تهزم جزر القمر وتتأهل إلى كأس إفريقيا

ستدافع الكاميرون عن لقبها بطلة لإفريقيا في النسخة المقبلة من كأس الأمم المقررة في مصر في يونيو ويوليو المقبلين، بعد فوزها على جزر القمر بثلاثة أهداف نظيفة يوم السبت في ياوندي لتضمن بطاقة التأهل بحلولها ثانية بعد المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتناوب على تسجيل الأهداف اريك ماكسيم تشوبو موتينغ (37) وكريستيان باسوغوغ (52) وكلنيتون نجي (88). وكانت كتيبة المدرب الهولندي كلارنس سيدورف في حاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل الى البطولة القارية.

وتصدر المغرب الذي تعادل يوم الجمعة سلبا مع مالاوي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الكاميرون. وتأهلت بوروندي بدورها وللمرة الأولى في تاريخها إلى النهائيات القارية بانتزاعها التعادل مع الغابون 1-1 ضمن المجموعة الثالثة.

ورافقت بوروندي مالي متصدرة هذه المجموعة والتي تلعب لاحقا ضد جنوب السودان.