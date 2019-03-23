المكسيك تتغلب على تشيلي في مباراة ودية

المصدر: سان دييغو - د ب أ

تغلب المنتخب المكسيكي لكرة القدم على نظيره التشيلي 3 - 1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما يوم السبت بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ومنح المنتخب المكسيكي مديره الفني الجديد الأرجنتيني خيراردو مارتينو فوزا ثمينا في أول مباراة له في قيادة الفريق.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل راؤول خيمينيز وهيكتور مورينو وهيرفنغ لوزانو أهداف المنتخب المكسيكي في الدقائق 52 من ضربة جزاء و63 و64 على التوالي قبل أن يحرز نيكولاس كاستيو هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب تشيلي في الدقيقة 69.

ويلتقي المنتخب المكسيكي وديا مع منتخب باراغواي يوم الثلاثاء المقبل فيما يلتقي منتخب تشيلي نظيره الأمريكي في نفس اليوم.

ويستعد المنتخب المكسيكي حاليا لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقررة منتصف هذا العام كما يستعد منتخب تشيلي للدفاع عن لقبه القاري في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل منتصف هذا العام.