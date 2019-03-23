بحضور ميسي.. فنزويلا تقسو على الأرجنتين بثلاثية

سقط المنتخب الأرجنتيني في فخ الخسارة أمام نظيره الفنزويلي 1 - 3 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وأنهى المنتخب الفنزويلي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما خوسيه سولومون روندون وجون موريلو في الدقيقتين السادس و44.

وفي الشوط الثاني سجل لواترو مارتينيز هدف المنتخب الأرجنتيني الأول في الدقيقة 53، قبل أن يسجل جوزيف مارتينيز الهدف الثالث للمنتخب الفنزويلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة المنتخب المغربي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا حيث يلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية مع منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر، فيما يلعب منتخب فنزويلا في المجموعة الأولى مع منتخبات بيرو والبرازيل وبوليفيا.



وشهدت هذه المباراة أول ظهور لليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني بعدما ودع منتخب بلاده منافسات كأس العالم التي أقيمت بروسيا الصيف الماضي من دور الستة عشر.