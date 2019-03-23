بوروندي تبلغ كأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها

تأهل منتخب بوروندي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في مصر يونيو المقبل، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع منتخب الغابون 1 - 1 يوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وتقدم منتخب بوروندي بهدف سجله سيدريك أميسي في الدقيقة 76 وتعادل منتخب الغابون بهدف سجله عمر نغاندو، لاعب منتخب بوروندي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82. ورفع منتخب بوروندي رصديه إلى عشر نقاط في المركز الثاني ليتأهل رسميا للبطولة، فيما رفع منتخب الغابون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب مالي، الذي ضمن تأهله للبطولة، مع ضيفه جنوب السودان في وقت لاحق. ويدخل منتخب مالي المباراة متصدرا للمجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يقبع منتخب جنوب السودان في قاع الترتيب بلا نقاط.