ثلاثية ستيرلنغ تقود إنجلترا لفوز سهل على التشيك

افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، بالفوز 5 - على التشيك صفر يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالتصفيات، والتي شهدت تعادل بلغاريا ومونتينغرو 1 - 1.

وسجل رحيم سترلينغ ثلاثية"هاتريك" في الدقيقة 24 و62 و 67، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تكفل المدافع التشيكي توماس كالاس بتسجيل الهدف الخامس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

وفي المباراة الثانية للمجموعة خيم التعادل 1- 1 على المباراة التي جمعت المنتخب البلغاري بضيفه منتخب مونتينيغرو، الجبل الأسود.

وتقدم منتخب مونتينيغرو بهدف سجله ستيفان ميوجوسا في الدقيقة 50 وتعادل منتخب بلغاريا عن طريق تودور نيديليف من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وحصد منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، فيما ظل المنتخب التشيكي بلا نقاط، وحصل كلًا من بلغاريا ومونتينغرو على نقطة واحدة فقط.