فرنسا تتجاوز مولدوفا برباعية في تصفيات كأس أوروبا

استهل منتخب فرنسا لكرة القدم مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا، يورو 2020، بالفوز على منتخب مولدوفا 4 - 1 يوم الجمعة في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة والتي شهدت أيضا فوز تركيا على ألبانيا 2 - صفر وآيسلندا على أندورا 2 - صفر.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان ورافايل فارات وأوليفيه جيرو وكيليان مبابي في الدقائق 24 و27 و36 و87 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب مولدوفا فلاديمير أمبروس في الدقيقة 89.

وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط في صدارة الترتيب له فيما يظل منتخب مولدوفا بلا نقاط في قاع الترتيب. ويلتقي المنتخب الفرنسي يوم الاثنين المقبل مع منتخب آيسلندا في الجولة الثانية، فيما يلعب منتخب مولدوفا مع نظيره التركي في ذات اليوم ونفس الجولة.

وكان المنتخب الفرنسي توج بطلا للعالم في الصيف الماضي بعد فوزه على المنتخب الكرواتي 4 - 2 في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت بروسيا.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب التركي على مضيفه الألباني 2 - صفر. وسجل هدفي المنتخب التركي بوراك يلماز وهاكان كالهانوغولو في الدقيقتين 21 و55. وحصد المنتخب التركي أول ثلاث نقاط له ، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الفرنسي، فيما ظل المنتخب الألباني بلا نقاط.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب آيسلندا على مضيفه أندورا بهدفين نظيفين سجلهما بيركير بيارناسون في الدقيقة 22 وفيوار كجارتانسون في الدقيقة 80.

وحصد منتخب آيسلندا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتقاسم المركز الثاني مع المنتخب التركي، وبفارق الأهداف خلف فرنسا، فيما ظل منتخب أندورا بلا نقاط ليتقاسم المركز الرابع مع المنتخب الألباني، وبفارق الأهداف أمام مولدوفا.