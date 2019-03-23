مدرب فنزويلا يستقيل من منصبه بعد لقاء سفير المعارضة

قال رافاييل دوداميل المدير الفني لمنتخب فنزويلا لكرة القدم للصحفيين إنه قدم استقالته بعد لقاء مبعوث خوان غوايدو زعيم المعارضة والذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، لدى إسبانيا.

وأضاف دوداميل أن الفريق استقبل أنطونيو إكاري، الذي عينه غوايدو سفيرا لدى اسبانيا، قبل المباراة أمام الأرجنتين.



ويحاول غوايدو، الذي تعترف به عشرات الدول كرئيس مؤقت لفنزويلا ويقوم بتعيين سفراء خاصين له، الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي.



وتابع المدير الفني أن الفريق استقبل إكاري : تماما مثلما استقبلنا سفير الرئيس مادورو في السابق، لكنهم قاموا بتسييس ذلك بطريقة مشينة.



واستطرد دوداميل أن الفريق اعتقد أن الزيارة ستكون فقط تحية للترحيب بلاعبي كرة القدم، وزاد: لكنهم قاموا بتسييس ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، وتسييس الزيارة. وكان ذلك أمرا غير أخلاقي ومشين.