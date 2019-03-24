ألمانيا وهولندا..مواجهة الأسماء الشابة والتفوق التاريخي

تحل ألمانيا ضيفة على هولندا بتشكيلة زاخرة بالأسماء الشابة، بعد خيبة المونديال الروسي ودروي الأمم الأوروبية، ولم يبق من جيل مونديال 2014 سوى الحارس مانويل نوير.

ورغم تفوق منتخب هولندا مؤخرا، إلا أن الأرقام لا تميل لأي منهما، ففي 27 مباراة تواجه فيها الفريقان، فازت هولندا 8 مرات وهو العدد نفسه بالنسبة لألمانيا، وحضر التعادل في 11 مناسبة.

ولا يخلو تاريخ المواجهات بين المنتخب من الإثارة، ويعود أبرزها إلى نهائي كأس العالم 1974، عندما فازت ألمانيا الغربية، المستضيف، بالبطولة بهدفي باول بيرتنر وغيرد مولر. وردت هولندا الاعتبار في عام 1988، بعدما أقصت ألمانيا من نصف نهائي كأس أوروبا قبل أن تكمل الطريق لتحقيق لقبها الوحيد.

وتتميز الفترة الحالية في المنتخبين، بأن كلاهما يعدان في مرحلة البناء، إذ لم تعرف ألمانيا طعم النجاح في كأس العالم وأوروبا السابقتين، كما لم تتجاوز هولندا مرحلة التصفيات للبطولتين ما دفع الكثير من اللاعبين مثل شنايدر وروبن للاعتزال.