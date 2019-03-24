جزائية راموس تنقذ إسبانيا من النرويج في التصفيات

استهل منتخب إسبانيا مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، يورو 2020، بالفوز على ضيفه النرويجي 2 - 1 يوم السبت ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

وعلى ملعب الميستايا، تقدم رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا بهدف للماتادور الإسباني في الدقيقة 16 ثم تعادل جوشوا كينغ للنرويج من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ولكن سيرخيو راموس حسم الفوز لإسبانيا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وكان ألفارو موراتا قريبا جدا من افتتاح التسجيل لإسبانيا بعد مضي خمس دقائق فقط من بداية المباراة عندما تلقى عرضية رائعة من ماركو اسينسيو قابلها بضربة رأس رائعة ولكن الحارس النرويجي روني المينينج تصدى له بثبات. وتقدم رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا بهدف للماتادور الإسباني في الدقيقة 16 بعد مجهود رائع من خوردي البا في الناحية اليسرى قبل أن يرسل عرضية متميزة أمام المرمى مباشرة قابلها رودريجو بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك. وكاد رودريغو أن يضيف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 20 بتسديدة بكعب القدم ولكن الحارس النرويجي روني المينينج أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وضاعت فرصة ذهبية للنرويج لإدراك التعادل في الدقيقة 31 بعدما أرسل ماركوس هنريكسن تمريرة رائعة على خط المرمى لطارق اليونسي لكن الأخير سدد بغرابة شديدة خارج الشباك بدلا من التسديد في المرمى الخالي. وأنقذ الحارس النرويجي روني المينينج مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة 33 وتصدى ببراعة يحسد عليها لضربة رأس رائعة من موراتا. وتوالت الفرص الضائعة من جانب المنتخب الإسباني وسط تألق لافت من جانب الحارس روني المينينج.

وألغى الحكم هدفا سجله خوردي البا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بداعي التسلل. وكاد ماركو أسينسيو أن يسجل الهدف الثاني لإسبانيا قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس النرويجي واصل التألق ولاذ عن مرماه ببسالة. ومرت الدقائق الأخيرة دون حدوث جديد لينتهي الشوط الاول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمزيد من الفاعلية الهجومية للإسبان وأضاع موراتا هدفا جديدا للفريق بعدما انفرد بالمرمى تماما.

وكان المدافع سيرخيو راموس قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني للماتادور الإسباني بعدما تلقى تمريرة رائعة أمام المرمى مباشرة من داني سيبايوس قابلها بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وعلى عكس سير اللعب حصل منتخب النرويج على ضربة جزاء في الدقيقة 64 بعد تعرض بيورن مارس يونسون للدفع من قبل اينيجو مارتينيز ليسجل منها جوشوا كينغ هدف التعادل لبلاده. وأهدر موراتا هدفا لا يضيع للماتادور في الدقيقة 67 بعدما تلقى تمريرة رائعة من خوردي البا وارتقى لها برأسه بشكل مميز لكن لسوء حظه مرت الكرة مباشرة من فوق الشباك.

وحصل المنتخب الإسباني على ضربة جزاء في الدقيقة 70 بعد عرقلة موراتا من قبل الحارس النرويجي، ليسجل منها راموس الهدف الثاني للماتادور. وأهدر منتخب إسبانيا عدة فرص محققة في الدقائق التالية إما بسبب سوء الحظ أو بسبب الرعونة في إنهاء الهجمات. ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف.