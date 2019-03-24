استبعاد فورسبرغ من قائمة السويد لمشاكل صحية

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم يوم الأحد أن إيميل فروسبرغ لاعب لايبزيغ الألماني سيغيب عن المواجهة أمام النرويج يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2020).



ويعاني فروسبرغ (27 عاماً) من مشاكل صحية ليخرج من قائمة منتخب بلاده ويعود إلى نادي لايبزيغ. وذكرت تقارير صحافية يوم الأحد أن فروسبرغ عبر عن غضبه بعد استبداله خلال المباراة أمام رومانيا ولكن اتحاد الكرة السويدي نفى ذلك مؤكدا أن استبعاد اللاعب جاء بسبب مشاكل صحية.



واستهل المنتخب السويدي مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 بالفوز على ضيفه الروماني 2 -1 ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.