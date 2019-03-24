إنريكي سعيد بالفوز.. وقلق بسبب ضياع الفرص

أعرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم عن قناعته بالمباراة القوية التي قدمها فريقه في مواجهة ضيفه النرويجي في بداية مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا القادمة (يورو 2020).



واستهل المنتخب الإسباني مسيرته في التصفيات بالفوز 2 - 1 على نظيره النرويجي مساء السبت في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "ميستايا" العريق في فالنسيا.



وأكد إنريكي عن رضاه واقتناعه "بالمباراة المتكاملة للغاية" التي قدمها لاعبوه أمام النرويج، مشيراً إلى أن فريقه لو استغل نصف ما سنح له من فرص كان سيفوز "بنتيجة كبيرة".



وقال إنريكي، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: كانت مباراة متكاملة للغاية، حيث شهدت العديد من الفرص الواضحة، وسيطرنا على منافس اعتمد فقط على التحول من الدفاع إلى الهجوم بسرعة وعلى الكرات الثابتة.

وواصل: أشعر بسعادة بالغة بأداء الفريق على كل الأصعدة. وكنت أتمنى نتيجة عالمية من خلال استغلال نصف عدد الفرص التي سنحت لنا. ولكن البدء بالفوز كان أمراً مهماً للغاية ومنحنا مزايا لا شك فيها.