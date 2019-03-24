بيرهوف: الدوري الألماني سيكون وجهة المواهب العالمية

أكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أن البوندسليغا قد تصبح وجهة رئيسية للمواهب الكبرى في عالم كرة القدم في المستقبل، في ظل عدم قدرة الدوري الألماني حاليا على اكتشاف المواهب الحقيقية.



وقال بيرهوف لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" يوم الأحد: إنجلترا تتفوق بفارق كبير حاليا، ولكن البوندسليغا قد تضع نفسها في المرتبة الثانية. وتابع: ربما لن يحضر أفضل اللاعبين إلى البوندسليغا ولكن عوضا عن ذلك ستكون مصدر جذب لأفضل المواهب.



وانتقل بيرهوف للحديث عن المنتخب الألماني، مؤكدا أن استعادة الماكينات لمكانتها في مصاف منتخبات العالم يتطلب الكثير من العمل. واعترف المهاجم الدولي السابق بأن المدربين واللاعبين لم يحصلوا على المساحة الكافية من الحرية في الماضي، مشيرا إلى أن المزيد من التفرد والحرية والإبداع أمر مطلوب من أجل المستقبل.