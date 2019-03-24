بيكنباور يتوقع استمرار المنافسة بين بايرن ودورتموند

توقع أسطورة كرة القدم الألمانية، فرانز بيكنباور، يوم الأحد استمرار المنافسة حتى الأمتار الأخيرة بين فريقه السابق بايرن ميونيخ ومنافسه بوروسيا دورتموند على لقب بطولة ألمانيا في كرة القدم للموسم الحالي.

وقبل ثماني مباريات على نهاية الموسم، يتصدر بايرن الترتيب بفارق الأهداف عن دورتموند، علما أن الأخير كان متصدراً قبيل نهاية العام الماضي بفارق تسع نقاط عن الفريق البافاري الباحث عن لقبه السابع تواليا في البوندسليغا.

وعلى الرغم من قلب فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الأمور لصالحه في فترة وجيزة نسبيا، أقر بيكنباور بأن المنافسة لم تحسم بعد.

وأوضح "القيصر" في تصريحات لقناة "سكاي": أعتقد أن الفريقين سيفقدان النقاط قبل نهاية الموسم، لأن أياً منهما ليس قوياً بما يكفي للفوز بكل مبارياته المتبقية وقد يُرجأ الحسم حتى اليوم الأخير من الموسم.

وسيكون الفريقان أمام إمكانية انتزاع ثلاث نقاط مفصلية عندما يلتقيان على ملعب أليانز أرينا في ميونخ في السادس من أبريل المقبل.

وعلى رغم أن بايرن سيستضيف المباراة، رأى بيكنباور أن فريقه السابق ليس ضامنا الفوز في اللقاء المرتقب ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

وزاد: بايرن سيكون على أرضه، لكن دفاعه غير ثابت، ودورتموند قوي جدا بأسلوب لعبه، أعتقد بأنها ستكون مباراة متكافئة.

ودافع بيكنباور عن ألوان الفريق الأول لبايرن بين 1964 و1977، وتولى تدريبه ورئاسته في مراحل لاحقة، وهو من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الألمانية وتوج بلقب كأس العالم كلاعب في 1974 ومدرب في 1990 ، وفي المرتين مع منتخب ألمانيا الغربية.