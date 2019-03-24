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روسيا تنتفض وتدك مرمى كازاخستان برباعية نظيفة

المصدر: أستانا - د ب أ
خسرت روسيا المباراة الأولى أمام بلجيكا
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اكتسح المنتخب الروسي مضيفه كازاخستان 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وسجل أهداف المنتخب الروسي دينيس تشيريشيف، هدفين، في الدقيقتين 19 والأخيرة من الشوط الأول وأرتيم دزيوبا في الدقيقة 52 وابزال بيسيبيكوف، لاعب منتخب كازاخستان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62.

وحصد المنتخب الروسي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام المنتخب البلجيكي 1 - 3، فيما توقف رصيد منتخب كازاخستان عند ثلاث نقاط بعدما تغلب في الجولة الأولى على المنتخب الأسكتلندي 3 - صفر.

ويلتقي في وقت لاحق منتخب سان مارينو مع نظيره الأسكتلندي، والمنتخب القبرصي مع نظيره البلجيكي.

كلمات دالّة

#كازاخستان, #روسيا, #يورو 2020

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