ماغواير يطلب "التسامح" في مخالفات منطقة الجزاء

دعا هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي الحكام إلى التسامح مع بعض الالتحامات داخل منطقة الجزاء ما لم تكن مخالفة صريحة، والسماح للمدافعين بفرض رقابة لصيقة على المنافسين دون المخاطرة باحتساب ركلة جزاء على أي هفوة.



ونقلت صحيفة "الغارديان" عن ماغواير قوله: الأمر متروك لقانون العقوبات لتحديد مدى خطورة الالتحام لكن لا يجب احتساب مخالفة على كل التحام داخل المنطقة لأنها من طبيعة خط الدفاع.



وتابع: يجب السماح ببعض الالتحامات في اللعبة لأنك لو سمحت للمنافس بالإفلات من الرقابة أثناء تنفيذ ركلة ركنية على سبيل المثال فإنك تخالف واجباتك ولا تقوم بالشيء الصحيح. ولا يجب احتساب ركلة جزاء على أي دفعة بسيطة لكن الأمر يكون مختلفا بالطبع عندما تجذب المنافس من رقبته.



وسيغيب ماغواير، الذي يخوض مع إنجلترا مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2020، عن مباراة ليستر سيتي المقبلة بعد طرده بسبب مخالفة ضد يوهان بيرغ غودموندسون في الدقيقة الرابعة من مباراة انتهت بالفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي الاسبوع الماضي. ولم يعترض ماغواير على القرار حيث كان آخر مدافع عندما عرقل جناح أيسلندا بينما كان في طريقه إلى المرمى.



وأضاف ماغواير: فور أن سمعت الصفارة علمت أنها بطاقة حمراء. سمعت بعض المشجعين يقولون إن العقوبة قاسية لأني لم أقصد أن ألمسه لكن اللوائح واضحة. كان في طريقه للمرمى.. قرار الحكم كان صحيحا.