ويلز تخطف فوزاً صعباً أمام سلوفاكيا

انتزع منتخب ويلز لكرة القدم فوزا صعبا من سلوفاكيا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانيل جيمس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وحصد منتخب ويلز أول ثلاث نقاط له في التصفيات، حيث أعفته القرعة من خوض الجولة الأولى، فيما توقف رصيد منتخب سلوفاكيا عند ثلاث نقاط، حيث كان تغلب على المجر 2 - صفر في الجولة الأولى، ويلتقي المنتخب المجري مع نظيره الكرواتي في وقت لاحق.