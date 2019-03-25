الخليفي ذراع قطر الرياضية.. مطلوب في 4 دول

صنع ناصر الخليفي ذراع السياسة القطرية في عالم الرياضة لنفسه حضوراً لافتاً في عالم كرة القدم الأوروبية، وتحديداً عبر بوابة باريس سان جيرمان المملوك للدوحة، لكن العقود المثيرة للشبهات والتي أبرمها جعلته مطلوباً للتحقيق في 4 دول حول العالم.

غرّمت مصر الصيف الفائت الخليفي بنحو نصف مليار جنيه إسترليني بسبب خرق قانون حماية المنافسة وإجبار مشتركي قنوات beIN Sports على استقبال البث عبر قمر سهيل سات بدلاً من نايل سات، وفي سويسرا يحقق المدعي العام بتهم فساد تخص رشى للحصول على حقوق البث من فيفا، وعقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافة كأس العالم، كما تتعاون الولايات المتحدة وتحديداً وزارة العدل مع المدعي العام السويسري في التحقيقات، وتراقب السلطات الأميركية نشاطاته للتأكد من شرعيتها.

وفي فرنسا، داهمت الشرطة مكاتب شبكة القنوات القطرية في تحقيق حول شرعية العقود التي أبرمتها، وتم مصادرة مستندات وأجهزة كومبيوتر، قبل أن تفتح القضية الأحدث حول شركة أغذية يملكها الخليفي اشترت حقوق بث المناسبات الرياضية، ثم باعتها لشركة أخرى يرأسها الخليفي نفسه بهدف الالتفاف على الأنظمة والقوانين.

ذراع قطر في عالم الرياضة باتت مهددة بالبتر، في حال إدانة ناصر الخليفي بواحدة من قضايا الفساد وتبييض الأموال المنسوبة إليه.