إيمري لـ"العربية": سعيدون في دبي..وسنخوض المباراة بجدية

أكد الإسباني، أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، أن الفريق سيخوض المباراة الودية أمام النصر الإماراتي بكل جدية، مضيفا بأنها جاءت في وقت لم يخض فيه الفريق اللندني أي مباراة لأسبوعين.

وقال إيمري في تصريحه لـ"العربية": نحن سعيدون هنا ونواصل استعداداتنا للمباراة الودية أمام النصر الذي يملك لاعبين جيدين، كما أن هذه المباراة تأتي في فترة التوقف الدولي ولذلك ستكون مفيدة بالنسبة لنا وسنخوضها بكل جدية.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ورئيس نادي النصر الثقافي الرياضي: المبنى الجديد سيكون افتتاحه الرسمي يوم الثلاثاء، ويتسع لقرابة 15 ألف متفرج وهو مزود بأحدث التقنيات.

وأضاف عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة النصر لكرة القدم: نادي النصر سباق في استقطاب الفرق العالمية، وسبق أن أتى أرسنال ليواجهوا النصر سابقا، وهذه المباراة ستكون بمثابة إعادة للتاريخ.

وأكد أحمد هشام خوري، نائب رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، أن النادي الإماراتي والإنجليزي سيتواجهان مجددا، وقال: سيتواجه الفريقان مرة أخرى في موسم 2019 – 2020 في دبي في بطولة الشيخ حمدان بن راشد للتحدي خلال الفترة الشتوية في الموسم القادم، وسيحضر من اللاعبين القدامى العرب كل من جاسم يعقوب وأحمد الطرابلسي وسامي الجابر.