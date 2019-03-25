تشيلسي يصدم هازارد.. ويمنع اللاعبين من الرحيل

تلقى اللاعبون الذين كانوا يرغبون في الرحيل عن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية بعدما قال المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن إن النادي أبلغه بعدم رحيل أي لاعب بعد تقديم الفريق استئنافا ضد حرمانه من الانتقالات.



وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" حرمان تشيلسي من ضم أي لاعب لمدة عام وغرمه 600 ألف فرنك سويسري "604777 دولارا" بعد انتهاك النادي الإنجليزي لوائح ضم لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا، وقدم تشيلسي استئنافا ضد القرار لكنه شعر "بالذهول" من قرار "فيفا" برفض طلبه بتجميد العقوبة خلال عملية الاستئناف.



وارتبط اسم كريستينسن، الذي شارك في التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، بالرحيل عن تشيلسي لكن اللاعب الدنماركي أصبح مجبرا على التأقلم مع استمراره في لندن، وأبلغ اللاعب البالغ عمره "22 عاما" صحيفة إكسترا بلاديت الدنماركية: الرسائل التي وصلتنا هي أن تشيلسي لا يستطيع تقديم الاستئناف ضد العقوبة ويريد بقاء كل اللاعبين، من الصعب جدا تقبل هذا الوضع.

وسيعقد حرمان تشيلسي من الانتقالات مستقبل إيدن هازارد الذي قال في العام الماضي إنه يحلم باللعب لريال مدريد وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى توقف مفاوضات تجديد عقده.

ويأمل كريستينسن في إثارة إعجاب المدرب ماوريتسيو ساري بما يقدمه في الدوري الأوروبي إذ يبحث عن فرصة الحفاظ على مكان في التشكيلة الأساسية، وأضاف المدافع الدنماركي: حاولت إظهار إمكاناتي في التدريبات لكن الأمر صعب لأننا لا نتدرب بالقدر الكافي بسبب كثرة المباريات التي نخوضها، وتابع: لعبت مباريات في الدوري الأوروبي وأتمنى مواصلة ذلك إذا واصلنا مشوارنا في البطولة.



ويلعب تشيلسي ضد سلافيا براغ في دور الثمانية في الدوري الأوروبي الشهر المقبل.