دورتموند ينفي شائعات انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

نفى مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم صحة الشائعات التي ترددت مؤخرا حول اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم اللاعب الشاب سانشو.

وقال زورك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية نشرت يوم الاثنين: لا أعرف ولكن الأمر غير مهم. وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية قد أكدت في وقت سابق أن وكيل أعمال سانشو اجتمع مع مبعوثين من مانشستر يونايتد للتفاوض بشأن إمكانية انتقال اللاعب الإنجليزي لصفوف ناديهم في الصيف المقبل.

ويذكر أن سانشو قد أعلن العام الماضي أنه مدد تعاقده مع بوروسيا دورتموند تمتد حتى 2022 بدون أن يتضمن عقده الجديد على شرط جزائي.

وانضم سانشو لبوروسيا دورتموند قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2017، وأصبح أحد أفضل لاعبي النادي الألماني هذا الموسم بعدما سجل معه 8 أهداف، ويعد سانشو أحد الوجوه الجديدة الواعدة ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم.

وأكد زورك في وقت سابق في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن سانشو سيستمر مع بوروسيا دورتموند في الموسم المقبل، إلا أن عروض الأندية الإنجليزية، المعروفة بقوة إمكانياتها المادية، لا تزال تنهال على اللاعب الشاب.

واختتم زورك قائلا: على الأرجح لن يعتزل سانشو في دورتموند، هذا مؤكد.