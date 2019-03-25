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فيفا يحدد 11 أبريل موعداً للنظر في قضية تشيلسي

المصدر: زيورخ - رويترز
علم تشيلسي داخل ملعب ستامفورد بريدج في لندن
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين إن تشيلسي قدم استئنافا إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد ضد قرار حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام وإن جلسة الاستماع ستكون يوم 11 أبريل .

وعوقب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بحرمانه من ضم لاعبين جدد في فترتي انتقالات وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري "605000 دولار" بعد انتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا.

ورفض "فيفا" هذا الشهر طلب تشيلسي بتجميد العقوبة خلال عملية الاستئناف، وربما ينقل تشيلسي الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية كما فعلت أندية أخرى في الماضي.

كلمات دالّة

#تشيلسي, #فيفا

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