ماركا: الريال توصل إلى اتفاق مع ماني في الصيف الماضي

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا يوم الاثنين أن اللاعب السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، دخل إلى دائرة اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن ساديو يلعب لصالح ليفربول منذ ثلاث سنوات عندما انضم لصفوفه قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 41 ميلون و200 ألف يورو.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان كان يتطلع إلى ضم اللاعب السنغالي خلال فترة ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني لريال مدريد، كما قام بالتواصل هاتفيا مع ماني لينقل له رغبته تلك.

ولعب ماني مع ليفربول 111 مباراة سجل خلالها 53 هدفا وصنع 21 هدفا أخرين، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد كان قد توصل لاتفاق مع اللاعب في الصيف الماضي للانتقال لصفوفه، ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب رحيل زيدان عن النادي الملكي.

ولكن بعد عودة المدرب الفرنسي مرة أخرى لمنصب المدير الفني لريال مدريد، تجدد الحديث مرة أخرى عن ضم ماني الذي يعتبره زيدان إضافة قوية لهجوم النادي المدريدي في الصيف المقبل.



ويعتبر ماني، الذي كان أحد أهم أسباب تخطي ليفربول لعقبة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين في مرمى بايرن ميونخ الألماني، اللاعب المفضل لزيدان في الوقت الراهن بعد الفرنسي كليان مبابي.

ويتمتع ماني"26 عاما" بإمكانيات فنية عالية ويتميز بالسرعة والقوة والقدرة الكبيرة على المراوغة، هذا بالإضافة إلى كونه هداف من طراز رفيع، فقد سجل 20 هدفا هذا الموسم مع ليفربول، وقدر موقع "ترانسفيرماركت" على الانترنت القيمة المالية للاعب السنغالي بـ 85 مليون يورو.

وقالت "ماركا" أن ماني كان أحد أسلحة المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، لتحفيز نجم فريقه، المصري محمد صلاح الذي يمر حاليا بفترة تراجع ملحوظ على مستوى تسجيل الأهداف.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن أرقام صلاح وماني هذا الموسم متماثلة تقريبا، حيث سجل كلا اللاعبين 20 هدفا حتى الآن خلال الموسم الجاري، علما بأن النجم المصري خاض مباراتين أكثر من زميله السنغالي.