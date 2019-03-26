البرتغال تتعثر مجدداً في التصفيات وتتعادل مع صربيا

تعثر المنتخب البرتغالي مجددا يوم الاثنين، بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره الصربي في المباراة التي جمعتهما على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2020 "يورو 2020".

وتقدم المنتخب الصربي في الدقيقة السابعة عن طريق دوسان تاديتش، قبل أن يدرك المنتخب البرتغالي التعادل في الدقيقة 42، وتعرض قائد وهداف المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة بعد نصف ساعة من المباراة وغادر أرضية الملعب.

ووصل المنتخب البرتغالي إلى النقطة الثانية من مباراتين، فيما جمع منتخب صربيا أول نقطة من مباراته الأولى في التصفيات.