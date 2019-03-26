النجم الفرنسي مبابي يستمر في الإبهار ويدخل التاريخ

رد كيليان مبابي على الانتقادات وقدم عرضا رائعا خلال فوز فرنسا 4-صفر على أيسلندا بتصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الاثنين ولم يظهر أي إشارات على توقف عملية سطوع نجمه في عالم كرة القدم.

وظهر بعض التوتر على المهاجم الشاب خلال الفوز 4-1 على مولدوفا يوم الجمعة الماضي ليتعرض لانتقادات لكنه احتفظ بهدوئه في التسجيل في شباك أيسلندا كما صنع الهدفين الأول والرابع لزميليه صمويل أومتيتي وأنطوان غريزمان.

وأمام مولدوفا اعتمد مهاجم باريس سان جيرمان على الحلول الفردية في أغلب الأحيان وتلقى بطاقة صفراء بداعي تعمد السقوط ولم يكن بالخطورة المعتادة.

لكن ديدييه ديشان مدرب فرنسا لم يشعر بأي قلق بخصوص اللاعب الذي وصل إلى 12 هدفا ومرر سبع كرات حاسمة في 30 مباراة مع بلاده. وقال ديشان: لا توجد مشكلة مع كيليان. إنه في أجواء المباراة مثل الآخرين. إذا كنت لاعبا لكرة قدم ستدرك ذلك.

وبعد هدف مبابي في باريس يوم الاثنين أصبح الشاب الموهوب أصغر لاعب يسجل 12 هدفا دوليا منذ فعلها الدنمركي هارالد نيلسن في 1960 عندما كان عمره 18 عاما.

وقال بليز ماتودي لاعب وسط فرنسا : مبابي؟ إنه لاعب رائع ويثبت ذلك كل يوم. إنه ظاهرة وفي بعض الأحيان عندما تكون كذلك فإنك تريد أن تقدم المزيد، إإنه صاحب شخصية وهذا شيء جيد. هو يتميز بالفعل بالكثير من النضوج.

ومن المنتظر أن ينضج مبابي بشكل أكبر في ظل الحصول على ثقة كبيرة من ديشان الذي أشركه في آخر 28 مباراة مع فرنسا في أطول سلسلة من مباريات للاعب مع هذا المنتخب الوطني منذ خاض باتريك فييرا 44 مباراة متتالين بين 1999 و2002.

ويعتقد ديشان أنه حدث تطور في التفاهم بين مبابي وزميله المهاجم غريزمان. وقال مدرب فرنسا : يتحليان بالفعالية. هناك تكامل بين أنطوان وكيليان وليس ذلك فقط عند الاستحواذ على الكرة. هذا يظهر في تحركاتهما بالمساحات أثناء عدم الاستحواذ على الكرة.