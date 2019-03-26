إنجلترا تكتسح الجبل الأسود.. وفرنسا تهزم أيسلندا

المصدر: بودجوريكا - د ب أ

نجح منتخب إنجلترا في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه منتخب الجبل الأسود إلى فوز ساحق 5 -1 يوم الاثنين، وتغلبت فرنسا على أيسلندا 4-0 في الجولة الثانية من مباريات تصفيات كأس أوروبا 2020.

وفي بودغوريكا سيتي ستاديوم، تقدم منتخب الجبل الأسود بهدف عن طريق ماركو فيسوفيتش في الدقيقة 17 ولكن منتخب إنجلترا رد بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع مايكل كين وروس باركلي في الدقيقتين 30 و39.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب إنجلترا ثلاثة أهداف أخرى إذ أحرز روس باركلي الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 59 وتكفل هاري كين ورحيم ستيرلينغ بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 71 و81.

وفي باريس، سجل كلاً من صامويل أومتيتي وأولفييه جيرو وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان 4 أهداف ليتغلب المنتخب المضيف على أيسلندا ويتصدر مجموعته.