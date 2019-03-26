بعد إطلاق أصوات "القرود".. "يويفا" يتوعد مونتينيغرو

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات انضباطية ضد جمهورية الجبل الأسود "مونتينيغرو" إثر السلوك العنصري لمشجعي منتخبها ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي، خلال مباراة الفريقين يوم الاثنين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأوضح "يويفا" أن القضية ستنظر في 16 مايو المقبل، مشيرا إلى أن مونتينيغرو تواجه اتهامات أيضا تتعلق بإطلاق مشجعيها الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات على أرضية الملعب وإغلاق أجزاء من السلالم وإثارة حالة من الفوضى بين المشجعين في بودغوريكا التي احتضنت المباراة.

وقد تواجه مونتينيغرو عقوبة خوض مباراتها المقبلة في التصفيات بعدد محدود من الجماهير، أو دون حضور جماهير، وذكرت شبكة "فير"، المعنية برصد ومكافحة التمييز والعنصرية في كرة القدم بالتعاون مع "يويفا" ، إن فريقها يقوم بجمع الأدلة لتقديمها إلى "يويفا" .

وكان رحيم سترلينغ وداني روز من بين اللاعبين ذوي البشرة السمراء في المنتخب الإنجليزي الذين تعرضوا لهتافات مسيئة في المباراة وأصوات "القرود" . وقال غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إنه سمع أيضا هتافات مسيئة خلال المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 5 - 1 .

وطالب سترلينغ الذي رفع كفيه خلف أذنيه وكأنه ينصت لما يتردد، في إشارة تحد للهتافات المسيئة عقب تسجيل الهدف الخامس لمنتخب بلاده ، بفرض عقوبات صارمة من قبل "يويفا" .

وقال سترلينغ: يجب فرض عقوبة حقيقية لذلك ، ليس معاقبة الشخصين أو الثلاثة أشخاص الذين ارتكبوا ذلك فقط ، وإنما يتطلب الأمر التعامل معه بشكل جماعي.

وأضاف: يجب أن تتمثل عقوبة ترديد الجماهير لهتافات عنصرية ، أيا كان المنتخب ، في إغلاق الاستاد بشكل كلي وعدم السماح بحضور أي مشجعين.