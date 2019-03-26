بيكيه يطالب جماهير كاتالونيا بـ"احترام" إسبانيا

طالب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مشجعي منتخب كاتالونيا بالتوقف عن هتافات معادية لإسبانيا خلال مباراة ودية لكرة القدم أمام فنزويلا يوم الاثنين، وحث مواطني الإقليم على أن يكونوا "قدوة" في التشجيع.

وبيكيه، الذي اعتزل اللعب دوليا مع إسبانيا بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا، هو أبرز لاعبي منتخب كاتالونيا الذي فاز 2-1 بينما منعت عدة أندية محلية لاعبيها من المشاركة في ظل عدم اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أو الاتحاد الأوروبي للعبة بهذا الفريق.

وحظي بيكيه باستقبال حافل من المشجعين لكن اللاعب رد بشكل حاسم حين سمع هتافات معادية لإسبانيا وأشار للجمهور بضرورة التوقف.

وقال بيكيه للصحافيين: طالبت بالتحلي بالاحترام أولا وأخيرا. علينا جميعا أن نكون قدوة ولا يجب التهاون مع أي تصرف يقلل من الاحترام. من الرائع أن يأتي الناس لدعم الفريق ولكن لا داعي لإظهار عدم الاحترام.

واعتاد بيكيه المعاناة من علاقة متوترة مع الجماهير الإسبانية بسبب انتقاده رد فعل الحكومة بشأن النزاع السياسي مع إقليم كاتالونيا وهو ما أدى لتعرضه كثيرا لصيحات استهجان من المشجعين في مباريات المنتخب الوطني على أرضه.

وانخرط بيكيه في البكاء يوم إقامة استفتاء غير قانوني على الاستقلال في الإقليم في الأول من أكتوبر 2017 وأدان عنف الشرطة ضد محاولات الاشتراك في التصويت.

وعاد التوتر مجددا بين الإقليم والحكومة الإسبانية في الفترة الأخيرة بسبب استمرار محاكمة زعماء الإقليم الداعين للانفصال.