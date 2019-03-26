في افتتاح ملعبه.. النصر الإماراتي يخسر أمام أرسنال

المصدر: دبي - أ ف ب

فاز نادي أرسنال رابع الدوري الإنجليزي الممتاز على مضيفه النصر الإماراتي 3-2 يوم الثلاثاء في مباراة ودية بمناسبة الافتتاح الرسمي لملعب آل مكتوم في دبي الذي أعيد تجديده واستضاف مباريات في كأس آسيا 2019.

وتقدم النصر إثر تسديدة رائعة من التشيلي روني فرنانديس خدعت حارس المرمى الألماني بيرند لينو "15"، لكن أرسنال الذي خاض المباراة من دون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم، رد بثلاثة أهداف سجلها كارل جينكنسون "42" والفرنسي ألكسندر لاكازيت "52" وتيريس جون-يولز "72".

وقلص النصر الفارق قبل دقيقة من النهاية عبر ركلة جزاء سددها خالد جلال بنجاح في شباك حارس المرمى البديل التشيكي بيتر تشيك"89".

ويستعد أرسنال لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تستأنف يوم السبت بعد توقف منذ 17 مارس بسبب فترة التوقف الدولية، حيث يستضيف المدفعجية نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين المقبل في المرحلة الثانية والثلاثين.