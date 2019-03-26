لويس إنريكي: معدل أهداف إسبانيا يفوق برشلونة

نفى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم أي مخاوف بشأن إمكانات الفريق في تسجيل الأهداف إذ أوضح أنه يملك معدلا تهديفيا أفضل من برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى.



واحتاجت إسبانيا إلى ركلة جزاء من سيرجيو راموس لتفوز 2-1 على النرويج في افتتاح مبارياتها في المجموعة السادسة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 وتحل ضيفة على مالطا يوم الثلاثاء وهي تسعى لمواصلة بدايتها المثالية.



وأهدر المهاجمان ألفارو موراتا وماركو أسينسيو العديد من الفرص أمام النرويج لكن لويس إنريكي سخر من الحديث عن معاناة الفريق في التسجيل.



وأبلغ مدرب إسبانيا مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة مالطا: علمت بالجدل بشأن المعاناة في تسجيل الأهداف لكننا أحرزنا 19 هدفا في سبع مباريات، وهذا يعني أن المعدل يبلغ 2.7 هدف في المباراة بينما يملك برشلونة معدلا 2.6 هدف في المباراة وهو صاحب أقوى خط هجوم في الدوري. لذا فبالنسبة لفريق يعاني على مستوى الهجوم فالأمور ليست سيئة.



وشدد لويس إنريكي على كفاءة الأداء في آخر مباراة رغم الفوز الصعب، وأضاف: لعبنا أفضل مما فعلنا عندما انتصرنا 6-0 على كرواتيا. كانت هناك بعض الفترات الجيدة وارتكبنا عددا قليلا من الأخطاء. ضغطنا وفزنا بكل الفرص الثانية لاسترجاع الكرة. أمنح هذا الأداء تسع درجات من عشر والسبب الوحيد لعدم الحصول على العلامة الكاملة هو إهدار الفرص.