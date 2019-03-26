مانشستر سيتي يخوض جولة صيفية في الصين

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء أنه سيخوض مباراتين وديتين في الصين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ضمن جولة آسيوية في يوليو المقبل.

وسيكون سيتي ضمن أربعة فرق إنجليزية تخوض بطولة ودية في الصين إلى جانب نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز، وسيلعب سيتي المباراة الأولى في 17 يوليو، وبناء على نتيجتها سيتحدد إن كان سيخوض النهائي بعدها بثلاثة أيام أو سيلعب على المركز الثالث.

وقال عمر برادة مدير العمليات بمانشستر سيتي في بيان :نحن سعداء بالعودة إلى الصين والمشاركة في بطولة ودية لفرق الدوري الإنجليزي، الصين مكان استثنائي لسيتي حيث بدأ هناك بيب غوارديولا مسيرته مع سيتي في 2016 ولدينا أيضا الكثير من المتابعين المتحمسين.

وكانت مجموعة مانشستر سيتي، التي تملك عدة أندية حول العالم، أعلنت الشهر الماضي شراء فريق سيتشوان غيونيو المشارك بدوري الدرجة الثانية في الصين.

وأعلن سيتي الشهر الماضي أنه سيخوض لأول مرة مباراة ودية في اليابان ضمن جولته الآسيوية يوم 27 يوليو وقبل انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا، ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لكن يتبقى لفريق غوارديولا مباراة واحدة مؤجلة.