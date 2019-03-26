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يوفنتوس يضع رونالدو تحت الملاحظة لمتابعة إصابته

المصدر: روما - د ب أ
صورة "أرشيفية" للبرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات سابقة مع يوفنتوس
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أكد نادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن هدافه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو سيبقى تحت الملاحظة بعد تعرضه لإصابة عضلية مع منتخب بلاده.

وتعرض رونالدو لإصابة عضلية واضطر للخروج خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بتعادل المنتخبين البرتغالي والصربي 1 - 1 مساء يوم الاثنين في بداية مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتحدث يوفنتوس عن إصابة طفيفة في الفخذ الأيمن لرونالدو مما يستلزم وضعه تحت الملاحظة قبل عودته للمشاركة مع الفريق.

ويخوض يوفنتوس ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي أمام إمبولي وكالياري وميلان قبل مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في العاشر من أبريل المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كلمات دالّة

#البرتغال, #رونالدو, #يوفنتوس

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