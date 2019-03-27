الأرجنتين تتغلب على المغرب في مباراة ودية

فاز منتخب الأرجنتين على مضيفه المغربي بهدف يوم الثلاثاء، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لبطولتي كوبا أميركا وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وسجل أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، هدف المباراة الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 83. وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تقام في مصر في يونيو المقبل، وذلك عقب تصدره للمجموعة الثانية في التصفيات، فيما تشارك الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا والتي تبدأ في الشهر ذاته.

وغاب نجم برشلونة ليونيل ميسي عن المباراة، عقب الإصابة العضلية التي تعرض لها في المباراة الودية السابقة أمام فنزويلا، ليعود إلى برشلونة للخضوع للعلاج قبل العودة إلى المشاركة مع فريقه.