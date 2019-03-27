إيطاليا تكتسح ليشتنشتاين بسداسية في التصفيات الأوروبية

اكتسح المنتخب الإيطالي ضيفه ليشتنشتاين 6 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وعلى ملعب اينيو تارديني واصل المنتخب الإيطالي توهجه تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني وسجل انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات القارية، ولم يواجه الازوري أي صعوبة في حسم اللقاء حيث سجل أربعة أهداف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، وافتتح ستيفانو سينسي لاعب ساسولو التسجيل للازوري في الدقيقة 17 ثم أضاف ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وتكفل فابيو كوالياريلا المهاجم المخضرم لسامبدوريا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع من ضربتي جزاء في الدقيقتين 35 و45، وفي الشوط الثاني أحرز مويس كين مهاجم يوفنتوس الهدف الخامس في الدقيقة 70 وتبعه ليوناردو بافوليتي لاعب كالياري بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 76، ولعب منتخب ليشتنشتاين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد دانيال كوفمان.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ست نقاط يليه منتخب اليونان في المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك وتأتي فنلندا في المركز الرابع بثلاث نقاط فيما تتذيل ارمينيا وليشتنشتاين المجموعة بلا رصيد من النقاط.