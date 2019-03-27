بايرن ميونخ يخطف لوكاس هرنانديز من ريال مدريد

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني يوم الاربعاء أنه ضم المدافع لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل مقابل 80 مليون يورو "89.98 مليون دولار".

ويتوقع أن يعزز المدافع البالغ من العمر "23 عاما"، والذي شكل جزءا من تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، دفاع النادي الألماني ويدعم فرصه في النجاح أوروبيا بعد أن عانده لقب دوري أبطال أوروبا منذ 2013.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير الصحافية الإسبانية، أشارت في وقت سابق إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رغب في التعاقد مع لوكاس وضمه لنادي العاصمة الإسبانية في فترة الانتقالات الصيفية.