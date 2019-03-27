تيتي: فينيسيوس فقد فرصة تقديم أوراق اعتماده مع البرازيل

أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم "السامبا"، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، فقد فرصة ثمينة لتقديم أوراق اعتماده مع الفريق بسبب الإصابة.

وأوضح "تيتي" أن على النجم البرازيلي الشاب أن يقدم مستوى كبيرا في الفترة القادمة مع ريال مدريد لكي يكون حاضرا مع منتخب "السامبا" في منافسات بطولة كوبا أميركا التي تنطلق الصيف المقبل.

وقال "تيتي" عقب المباراة الودية التي فازت بها البرازيل يوم الثلاثاء 3 - 1 على جمهورية التشيك: فينيسيوس فقد فرصة، سيكون عليه أن يلعب بشكل جيد للغاية في ناديه.

واستدعي فينيسيوس للانضمام لمعسكر المنتخب البرازيلي الحالي لخوض مباراتين وديتين أمام بنما وجمهورية التشيك خلال فترة التوقف الدولي الجارية استعدادا لمنافسات كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل على أرضها، ولكن الإصابة حرمته من فرصة الظهور الأول مع منتخب بلاده.

يشار إلى أن فينيسيوس تعرض لإصابة خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد 1 - 4 أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الستة عشر للنسخة الجارية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر "تيتي" استدعاء اللاعب ديفيد نيرس، نجم أياكس أمستردام، لتعويض غياب فينيسيوس، وقدم اللاعب الشاب مستوى جيدا للغاية أمام جمهورية التشيك ونجح في قيادة البرازيل لقلب تأخرها بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3 - 1 في الشوط الثاني.

وعن المنافسة التي تجمع بين ثلاثي المنتخب البرازيلي، فينيسيوس ونيرس وايفرتون، أوضح تيتي أنه سيتابع اللاعبين الثلاثة حتى إعلان القائمة النهائية للاعبي البرازيل المشاركين في بطولة كوبا أميركا في 17 مايو القادم، واختتم قائلا: نقول لهم: العبوا جيدا في أنديتكم، سنتابعكم ونراقبكم، إنهم يمرون بلحظة فارقة.