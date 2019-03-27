فيرمينو وجيسوس يقودان البرازيل للفوز على التشيك بثلاثية

المصدر: براغ - د ب أ

تغلب المنتخب البرازيلي على مضيفه التشيكي 3 - 1 يوم الثلاثاء في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على ملعب إدين أرينا في براغ.

ونجح نجوم السامبا في تحويل تأخرهم بهدف إلى الفوز بثلاثة ليحقق فوزا معنويا قبل بطولة كوبا أمريكا، وتقدم منتخب التشيك بهدف حمل توقيع دافيد بافيلكا في الدقيقة 37، ولكن انتفض لاعبو البرازيل في الشوط الثاني وحسموا اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف.

وأدرك روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي التعادل للبرازيل في الدقيقة 49 ثم تكفل غابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و90.