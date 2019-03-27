فيلم وثائقي يعرض كواليس فريق بوروسيا دورتموند

كشف كارستن كرامر مدير التسويق بنادي بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني "بوندسليغا"، أن فيلما وثائقيا يتم إعداده في الوقت الحالي عن كواليس الفريق الأول للنادي.

وقال كرامر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية نشرت يوم الأربعاء أن هذا الفيلم سيسمح للجماهير بإلقاء نظرة أكثر اتساعا على ناديهم. وأضاف: أنصار النادي سيستطيعون تكوين فكرة عن الفريق من خلال المشاهد التي لا يطلعون عليها عادة.

ومن المقرر أن يتم تصوير مشاهد الفيلم في مركز تدريب الفريق وحافلته وغرف خلع الملابس وغرفة الطعام، حسبما أفاد كرامر. وذكر قائلا: لم نحدد بعد الوقت الذي سيمتد خلاله التصوير، كما لم نحدد أين ستعرض المادة المصورة.

وألمحت الصحيفة الألمانية إلى أن بوروسيا دورتموند يجري مفاوضات مع موقع أمازون من أجل بث الفيلم، بالإضافة إلى شركاء آخرين قد يكون لهم دور في عرض الفيلم، مثل نتفليكس وسكاي، بجانب شركات أخرى تعمل في مجال خدمات البث.