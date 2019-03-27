مانشستر يونايتد يواجه توتنهام وقطبي ميلان في جولة الصين

قال مانشستر يونايتد يوم الأربعاء، إنه سيلعب في شنغهاي أمام توتنهام هوتسبير منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن عدة مباريات في سنغافورة والصين وويلز قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيواجه يونايتد منافسه إنتر الإيطالي على الملعب الوطني في سنغافورة في 20 يوليو قبل التوجه إلى شنغهاي لمواجهة توتنهام في استاد هونجكو بعدها بخمسة أيام، وستكون آخر مباريات تلك الجولة أمام ميلان على ملعب كارديف في الثالث من أغسطس، وتضاف هذه المباريات إلى مباراتين وديتين سبق الإعلان عنهما أمام بيرث غلوري وليدز يونايتد في 13 و17 يوليو على الترتيب.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد :ستكون هذه المباريات والجولة بشكل عام عاملا مساعدا لاستعدادات الفريق قبل الموسم الجديد. ليس هذا فحسب بل ستوفر أيضا الفرصة لتقديم كرة قدم ممتعة وستكون مناسبة للتفاعل مع جمهورنا الوفي في أستراليا وآسيا، ستكون هذه الزيارة الثالثة لنا إلى سنغافورة و15 إلى الصين قبل انطلاق الموسم. نشعر بحماس بسبب العودة إلى البلدين لمواجهة فرق عالية المستوى هناك.

وستتوجه أربعة فرق إنجليزية أخرى على الأقل إلى الصين قبل انطلاق الموسم لخوض مباريات ودية هي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.

وخسر يونايتد في مباراته الأخيرة في الصين أمام بروسيا دورتموند في شنغهاي لكن تلك الجولة مربوطة في الذاكرة بمواجهة ألغيت أمام غريمه مانشستر سيتي بسبب الأمطار الغزيرة في بكين.